Allarme sicurezza a Riccione, Sadegholvaad difende la Tosi: "Non deve essere il capro espiatorio"

Si infuoca la polemica sui gravi problemi di ordine pubblico che, questa estate, ha visto Riccione essere tenuta sotto scacco dalle baby gang che ogni sera hanno messo a segno rapine e vandalismi. Dopo le accuse lanciate al sindaco, Renata Tosi, e all'assessore alla sicurezza, Elena Raffaelli, in aiuto del primo cittadino è intervenuto l'assessore riminese e candidato a sindaco Jamil Sadegholvaad che sulla sua pagina Facebook che ha spiegato come la Tosi non possa essere "il capro espiatorio dei gravi fatti". "Sulla sicurezza - ricorda il candidato dem riminese - i sindaci hanno armi poco più che spuntate. E questo vale per tutti i Comuni, a prescindere dal colore politico. E se, pochi giorni fa, non aveva alcun senso scaricare sui Comuni vicini i problemi di ordine pubblico della realtà riccionese, oggi non ne ha altrettanto addossare a una amministrazione comunale la gestione di fenomeni che riguardano purtroppo l’intera Italia dei mesi estivi. Dico a Renata Tosi, e agli altri Sindaci, che dobbiamo lasciare da parte la politica peggiore, fatta di strumentalizzazioni e di atteggiamenti scaricabarile, ritrovando semmai nell’unità e nella coesione istituzionale il percorso operativo che può dare risposta a fatti e comportamenti dalle modalità inedite e che, dunque, hanno e avranno bisogno di risposte altrettanto nuove. Proprio la provincia di Rimini, da decenni, chiede l’adeguamento permanente di uomini e mezzi di polizia. Negli anni si sono alternati governi di tutti i colori e ministri di tutte le forze politiche, ma nessuno ha mai preso seriamente in considerazione le legittime richieste del nostro territorio. Su questo dobbiamo combattere una battaglia comune, altroché dividersi per ragioni bassamente elettorali! Questa è una sfida che riguarda tutte le amministrazioni, visto che i poteri di legge dei sindaci in materia equivalgono a poco più di zero".

Sulla questione sono intervenuti Fabrizio Pullè e Sara Majolino, rispettivamente capogruppo di Noi Riccionesi e Lista Civica Reanta Tosi, che a loro volta puntano il dito contro gli esponenti della sinistra colpevoli di "cavalcare la violenza dei teppisti e delle baby gang di queste calde notti riccionesi. Quelle stesse sinistre che hanno votato “No” quando la maggioranza della Tosi, ad aprile, ha chiesto in Consiglio Comunale maggiore sicurezza e maggiore presenza di forze dell’ordine. Quel “No”, pesa oggi come un macigno. Quel “No” è un pugno nello stomaco ai riccionesi. Altro che mancanza di programmazione. Le sinistre hanno le mani sporche, ed ora con quelle stesse mani si trovano a dispensare sui social attacchi politici completamente privi di fondamento. Il problema di sicurezza c’è, ed è evidente. Noi lo avevamo previsto per tempo, ci siamo mossi su tutti i tavoli per chiedere rinforzi, ma sempre mantenendo un "basso profilo" di comunicazione, proprio perché dovevamo tutelare la stagione, l’immagine della Città, i turisti che sarebbero arrivati.

Non si dovevano allarmare i turisti, ma nel contempo si doveva ottenere dallo Stato la garanzia di sicurezza che solo uno Stato può fornire. Avevamo una stagione da portare avanti, senza allarmare i turisti con inutili strilli mediatici, ma lavorando con chi, Questura e Prefettura, devono predisporre la difesa della Città. Polizia e Carabinieri li manda il Ministero dell’Interno. La Ministra Lamorgese, per intenderci. Quella che fa entrare i migranti a chili, quella che permette i rave di più giorni senza intervenire in alcun modo. Quella stessa Lamorgese che, nel contempo, lascia il posto di Polizia di Piazzale Roma, desolatamente chiuso. Abbiamo chiesto forze speciali. Abbiamo chiesto di schierare i nuclei che intervengono per gli avvenimenti ad alto rischio. Nulla. Non è arrivato nulla di concreto, se non qualche rinforzo (comunque ben accetto). Ciò che il Comune poteva fare (ordinanze del vetro, ordinanze anti alcool, fondi per le guardie private, riqualificazione della offerta turistica per elevare il prodotto turistico offerto), l’ha fatto. Ora che la stagione volge al termine, per gli ultimi weekend si schieri l’Esercito. Vediamo l’effetto. Le richieste dimissioni di Elena Raffaelli?Inizino prima a dimettersi tutti quei consiglieri comunali che hanno votato “No” o che si sono astenuti sull’ordine del giorno sulla sicurezza. Inizi a dimettersi la Lamorgese. Inizino a dimettersi tutti quei politici di sinistra che hanno pensato ad un modello di integrazione che ha portato le bande di immigrati nordafricani a delinquere a Riccione. Il modello di integrazione delle sinistre: quello delle banlieu. Lo ripetiamo da tempo. La sicurezza è un valore primario. E non chiamiamo “turisti” quella marmaglia di gente che ha devastato la nostra città: quelli sono solo teppisti e delinquenti, a cui lo Stato deve dare una risposta ferma e forte: il carcere".

