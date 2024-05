Alluvione, Evangelisti (Fdi): "Governo risarcisce i beni mobili, ma Bonaccini pensa solo a fare polemica"

"Il Governo conferma, con i fatti, le risorse annunciate per l’alluvione e, dopo aver trovato tutte le somme richieste dalla Regione per i risarcimenti agli immobili, oggi lo fa anche rispetto ai beni mobili già attenzionati con apposita ordinanza e che ora troveranno soddisfacimento. I fatti del Governo Meloni quindi smentiscono ancora una volta le chiacchiere dei sinistri e del presidente Bonaccini, pronto a darsela a gambe in Europa, che in questa regione avrebbero dovuto avere un atteggiamento collaborativo e fattivo nell’interesse degli emiliano romagnoli e non della loro campagna elettorale. Fratelli d’Italia plaude dunque a questa misura e auspica che le risorse possano arrivare subito nelle tasche delle famiglie alluvionate con meccanismi un po’ più celeri di quelli dottati oggi dalla Regione, ricordando che sono a disposizione gli sportelli anch’essi messi a disposizione dalla struttura commissariale". E' quanto ha dichiarato Marta Evangelisti, Capogruppo FDI in Regione Emilia Romagna