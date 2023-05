Alluvione, Gnassi: "La Provincia di Rimini inserita in zona-rossa, inizialmente era stata esclusa"

“Siamo nella direzione giusta, nel Decreto Legge Alluvioni approvato martedì ci sono diverse misure che avevamo sollecitato fin da subito e il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023. Ha inserito quindi anche la Provincia di Rimini nella “zona rossa” da cui era stata inizialmente esclusa, come avevamo sollecitato insieme alla Regione, ai Comuni e alle istituzioni”. All’indomani del Consiglio dei Ministri sull’emergenza Emilia Romagna, il parlamentare del Pd Andrea Gnassi ribadisce quanto detto nel suo intervento in aula.

“Ora bisogna partire per ricostruire, con un modello corale, adeguato ed efficiente per il territorio. Bisogna lavorare tutti insieme per l’Emilia Romagna, la politica deve mettere da parte la retorica, le strumentalizzazioni e le casacche che qualcuno sta cercando di indossare nell’assegnazione del ruolo di commissario per la ricostruzione: ripetiamo quanto sostenuto fin dal primo momento, occorre una figura esperta, competente ed efficiente come quella di Stefano Bonaccini, che ha dato ampia prova delle sue capacità in materia da commissario dopo il terremoto in Emilia del 2012. Bene ha fatto quindi la premier Giorgia Meloni a stoppare ambizioni personali e ci auguriamo provveda alla nomina di Bonaccini al più presto”.