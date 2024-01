Meloni e Von Der Leyen a Forlì. Spinelli: "Simbolo di concretezza". Croatti: "Indegna passerella"

E' stato il giorno del ritorno di Giorgia Meloni e Ursula Von Der Leyen in Emilia Romagna, che avevano già visitato i territori colpiti dall'alluvione del maggio scorso. La premier italiana e la presidente della Commissione Europea sono state mercoledì mattina a Forlì per la concessione di 1,2 miliardi di euro dal Pnrr per interventi e investimenti post-alluvione. In mattinata Meloni si è recata nella sede della Regione Emilia Romagna per incontrare il presidente Stefano Bonaccini e siglare l'accordo sui Fondi di coesione europei. Non sono mancate le reazioni della politica locale.

Spinelli: “Meloni Presidente della concretezza”

Così la parlamentare riminese Domenica Spinelli (Fratelli d’Italia): “Voglio ringraziare la presidente Meloni che al termine dell'incontro a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in occasione della visita alle zone colpite dall'alluvione di otto mesi fa, ha portato risposte concrete a sostegno delle aree colpite evidenziando un approccio diverso frutto non solo dei fondi del Pnrr ma anche grazie al Fondo europeo di solidarietà. Questa è l’ennesima conferma che Giorgia Meloni è la presidente della concretezza. Contro ogni previsione negativa delle opposizioni dimostra come riesce a portare l'Italia, ed in questo caso specifico l'Emilia-Romagna all'attenzione dell'Europa”.

Croatti: “E’ stata un’indegna passerella”

Il senatore riminese Marco Croatti, del Movimento 5 Stelle, commenta: “In Romagna non vogliamo le passerelle elettorali della Meloni ma un governo che, a distanza di otto mesi dall’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, dia risposte al territorio e alle imprese e chieda scusa per i ritardi e l’incapacità dimostrata fino ad ora. Mancano le risorse e i ristori, mancano gli interventi di messa in sicurezza del territorio e quelli per sanare le ferite alle infrastrutture. Molte imprese sono al collasso, abbandonate e destinate a chiudere. La burocrazia frena e ostacola ogni procedura. E le popolazioni colpite vivono nell’incubo di possibili futuri gravi episodi climatici”.

“I ritardi sono scandalosamente inaccettabili e le vuote promesse di otto mesi fa risuonano beffarde, così come la decisione della Presidente del Consiglio di compiere l’ennesima passerella ‘in faccia’ ai romagnoli alluvionati. Se la Meloni si aspetta applausi rimarrà certamente delusa e forse vedrà con i suoi occhi e sentirà con le sue orecchie come valutano i cittadini il suo operato in questi mesi. Il Movimento 5 Stelle oggi era presente in Piazza Saffi per proseguire il proprio impegno nell'assistenza agli alluvionati, nel supporto alle fasce più vulnerabili e alle imprese che, nonostante le difficoltà, continuano a lavorare per il rilancio del nostro paese. E naturalmente per continuare a pungolare questo governo che parla e promette molto ma che, alla resa dei conti, dimostra una drammatica incapacità di agire”.