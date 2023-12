Alluvione, il Movimento 5 Stelle destina un milione ai Comuni. Croatti: "Fondi dal taglio degli stipendi"

Il Movimento 5 Stelle destinerà un milione di euro alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione di maggio 2023. "Questa decisione è stata ratificata da una votazione online in cui la nostra comunità 5 stelle a grandissima maggioranza, 17.479 voti a favore e 1.878 contrari, ha sostenuto la proposta dimostrando grande vicinanza alla nostra terra. Sono soldi per la comunità che arrivano dal taglio dei nostri stipendi. Risorse per aiutare i cittadini dell’Emilia Romagna e per lenire le ferite del territorio. È un piccolo ma concreto segno che avremmo voluto vedere replicato anche dalle altre forze politiche che invece hanno preferito gettare nel fango dell’alluvione slogan e smania di visibilità ma pochi veri aiuti. A partire dal governo Meloni, specializzato in molte promesse, pochi fatti e inaccettabili ritardi". Così in una nota i coordinatori regionali pentastellati Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

"Per destinare le nostre risorse abbiamo atteso che si definissero i danni e le tipologie di non intervento previste dal Governo, per individuare delle iniziative e/o progetti da finanziare, selezionati in base alle esigenze dei comuni alluvionati e alla loro capacità di contribuire alla ricostruzione e alla riqualificazione dei territori colpiti. Grazie anche al voto online che ha visto prevalere la proposta con 17.479 voti a favore, questa viene approvata. Siamo orgogliosi di questa iniziativa che, per quanto piccola rispetto alle difficoltà della Romagna, è un doveroso segnale di vicinanza e solidarietà del Movimento 5 Stelle verso cittadini coraggiosi che si sono rimboccati le maniche e si sono rialzati con il duro lavoro senza lamentarsi mai, anche quando si sono sentiti frustrati per la lentezza del governo, colpevole di averli lasciati per mesi senza aiuti e ristori".

"Inoltre le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciate oggi in occasione dell’Assemblea generale di Confagricoltura, ci danno forza e ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione. Mattarella ha sottolineato lo spirito di solidarietà connaturato a chi si occupa di agricoltura nei territori colpiti dall’alluvione. Un sentimento che noi del Movimento 5 Stelle condividiamo pienamente. I danni che l’agricoltura ha subito sono enormi e meritano di essere prontamente ristorati. Solo con politiche appropriate si potranno creare le condizioni per la ripresa. Il Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare per sostenere le comunità colpite dall’alluvione e per garantire loro un futuro migliore. Queste risorse sono un abbraccio che vogliamo dare al grande cuore dei romagnoli".