Alluvione, la senatrice Spinelli: "Il Pd mente sapendo di mentire mentre il governo è al lavoro"

“Continua la strumentalizzazione da parte di Elly Schlein per mezzo dei capigruppo di Camera e Senato del Pd Braga e Boccia. L’alluvione che purtroppo ha colpito l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche è un fatto eccezionale e grave. I cittadini di queste terre sono duramente provati da quanto accaduto loro e non meritano continue e pretestuose polemiche da chi rappresenta le Istituzioni, ricoprendo ruoli specifici". E’ quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.

"Vorrei ricordare ad alcuni componenti del Pd come Elly Schlein abbia una responsabilità diretta riguardo a tutto ciò, dal momento che in regione ricopriva il ruolo di vicepresidente, assessore a contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima e altre deleghe, come ben descritto online. Mentre ai vertici del Pd ci sono persone che mentono sapendo di mentire, in Fratelli d’Italia ed al Governo ci sono donne e uomini che continuano a lavorare per la Romagna e per i cittadini italiani, abbandonati dalle precedenti gestioni da troppo tempo".