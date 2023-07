Altri guai a Pennabilli, la Corte dei Conti boccia il bilancio. "Grave problema minimizzato dal sindaco"

Il gruppo Orizzonte Comune apprende dalle proposte portate all’Odg del Consiglio Comunale del 25 luglio che la Corte dei Conti ha sonoramente bocciato il bilancio del Comune di Pennabilli, riscontrando diverse criticità, motivazioni che lasciano pochi margini di replica. "Il nostro gruppo, come annunciato durante la seduta, sta approfondendo la questione. Ancora una volta però il sindaco ha preferito non condividere, minimizzando tutto e facendo passare in sordina questo gravissimo problema durante il Consiglio Comunale di martedì scorso. Il Bilancio del nostro comune non è forse un tema importante di cui dare informazione a tutti i consiglieri?", interroga Orizzonte Comune.

"Evidentemente no, come sempre il sindaco non aveva nulla da dichiarare. Se ci basassimo sulle sue comunicazioni, potremmo dire che a Pennabilli da 7 anni abbondanti non sta succedendo niente. Non c'è mai nulla su cui confrontarsi. Ed effettivamente se ci mettessimo a elencare quello che questa giunta ha fatto per il nostro territorio durante i lunghi anni di amministrazione, potrebbe anche sembrare. Diverso è invece il piano comunicativo quando si tratta di creare infondate paure nelle persone, evocare spauracchi, nostalgie del passato e più in generale far parlare di se e del suo idealismo spiccio. Li si sprecano fiumi di parole, fior fior di interviste a giornali e televisioni. C'è un grande impegno dal punto di vista mediatico quando si tratta di danneggiare l'immagine di Pennabilli a livello locale e nazionale".

"Ci auguriamo che la Delibera di Consiglio approvata dalla maggioranza chiarisca alla Corte dei Conti la posizione del Comune di Pennabilli, ma allo stesso tempo suggeriamo di impiegare persone e strutture in una gestione seria e consapevole della cosa pubblica. Il sindaco faccia il sindaco, ovvero quella figura che si dovrebbe preoccupare di pianificare il futuro del paese e non di tagliare l'erba, spalare la neve o altre azioni plateali che fanno guadagnare consensi, ma che come spesso ribadito dal gruppo di minoranza lo distolgono dai sui reali compiti di amministratore. Il Bilancio Comunale è l’atto principale del Comune, da seguire attentamente e con la cura del padre di famiglia da parte del sindaco il quale a più riprese ha convintamente rivendicato di aver eseguito numerosi interventi “senza indebitare il Comune”. Dichiarazioni che alla luce della pronuncia da parte della Corte dei Conti sembrano solo slogan vuoti e alquanto preoccupanti", prosegue il gruppo consiliare.

La Corte dei Conti infatti ha infatti riscontrato nel bilancio comunale di Pennabilli “una situazione di inattendibilità delle risultanze di bilancio e in ogni caso di grave compromissione degli equilibri di bilancio”, descrivendo diverse “criticità”. Le criticità rilevate sono le seguenti: "Elevata incidenza dei residui attivi del titolo 1 non ricossi, mancanza di cronoprogrammi di spesa; tracciabilità, perimetrazione, cronoprogramma e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); problematiche nella conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati; approvazione del rendiconto 2021 oltre il termine di legge”, sottolinea il gruppo.

La Corte invita anche l’organo di revisione del Comune di Pennabilli, “in relazione alle criticità riscontrate, ad una maggiore attenzione nell’attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economicopatrimoniale della gestione dell’ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell’art. 147-quinquies del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio, posto che le sopra indicate criticità non erano state rilevate dallo stesso nelle relazioni qui pervenute, segnalando il fatto al Consiglio Comunale e alla Procura regionale della Corte dei conti”.