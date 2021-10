Lo spoglio si è concluso in 6 sezioni su 10

A oltre metà dello spoglio per il Comune di Novafeltria è in vantaggio il candidato di Percorso comune Stefano Zanchini con il 58,19%, per Ottavia Borghesi (Centrosinistra - Rinnova) 41,81%. Si attende l'esito nelle restanti sezioni