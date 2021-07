Amministrative a Rimini, la Lega non arretra: il candidato è Enzo Ceccarelli

La Lega non arretra di un centimetro sulla proposta di candidare sindaco a Rimini per il centrodestra Enzo Ceccarelli. Nonostante sia arrivata la richiesta da parte della Procura di rinvio a giudizio per "falsità ideologica in atti pubblici" per l'ex primo cittadino di Bellaria-Igea Marina. Non ne fa certo un dramma il segretario della Lega Romagna e parlamentare Jacopo Morrone, che vorrebbe anzi arrivare in fretta, magari entro la settimana, ad ufficializzare la scelta per Rimini. "Dobbiamo aspettare le altre città, i diversi scacchieri", spiega, e anche l'impasse su Bologna non aiuta. Di certo non spaventa la richiesta della Procura di rinvio a giudizio: "C'è massima fiducia nella giustizia e nella magistratura, ma non azzoppiamo l'attività politica di un possibile sindaco". Tra l'altro, neanche a farlo apposta, proprio ieri centinaia di primi cittadini hanno manifestato a Roma per le tante responsabilità che sulle loro figura istituzionale gravitano senza tutele. Il numero di atti della magistratura nei loro confronti è "altissimo", fa notare il leghista. Ceccarelli da questo punto di vista si è trovato altre "quattro o cinque volte" in un contesto simile e la sua posizione è "sempre stata archiviata", ricorda Morrone. In ballo dunque restano gli stessi nomi, da Gianni Indino a Lucio Paesani fino ad Alessandro Ravaglioli, e se la scelta cadesse su Ceccarelli la poltrona di vicesindaco è già stata promessa a Fratelli d'Italia, "nonostante sia un civico per il bene di Rimini ci tagliamo anche un dito", conclude Morrone. Il cui auspicio è di arrivare al più presto alla scelta definitiva e dare il via alla campagna elettorale.