Amministrative, al via banchetti elettorali di Rimini coraggiosa

Partiranno nella mattinata di mercoledì 18 agosto i banchetti elettorali di Rimini Coraggiosa che, in vista delle elezioni per il sindaco della città, sosterrà il candidato del centrosinistra Jamil Sadegholvaad. Il primo appuntamento sarà in piazza Ferrari dove, ogni mercoledì e sabato, il coordinamento provinciale del gruppo raccoglierà le firme e promuovere i temi cari alla Lista inseriti nel programma elettorale. Rimini Coraggiosa ha realizzato una lista a prevalenza di donne e giovani è questo un obiettivo in cui sin dall'inizio hanno creduto le donne, i giovani, i meno giovani e gli uomini di Coraggiosa. "Ora possiamo dire - spiegano in una nota stampa - che, quando le posizioni sono chiare, i primi risultati si vedono, diventano azioni concrete e non solo parole. Gli obiettivi di Rimini Coraggiosa sono: la Partecipazione, l'attenzione alle disuguaglianze e la promozione di un sistema di sviluppo per le persone e per le imprese a contrasto di povertà e ingiustizia. Non è facile realizzare una Città che sia attenta all'ambiente in cui stiamo rischiando di non poter più vivere, non è facile parlare di equo lavoro per tutti e di riconoscimento dei diritti per tutte le persone, di offrire a tutti Pari Opportunità e riconoscimento, non è facile considerare le donne e i giovani i nuovi protagonisti del nostro sistema economico e sociale, non è facile impegnarsi per una Città che veda i bisogni senza nasconderli e cerchi delle risposte che portino al benessere di tutti e tutte. Non è facile però noi crediamo in una Rimini dove questo è possibile! Crediamo infatti nella collaborazione, solidarietà e partecipazione per cui Rimini possa essere riconosciuta come la città non solo del bello ma anche della felicità come diritto di tutti, dove ognuno possa trovare il suo posto e dare il meglio di sé. Una città in cui Scuola, Salute, Acqua e Terra siano riconosciuti come beni pubblici da tutelare e proteggere non nella contrapposizione degli interessi ma nella coesione e cooperazione. Rimini Coraggiosa presenterà a breve una lista di persone in gamba, qualificate, competenti ciascuna nei vari settori, di persone che hanno i valori sopracitati, le idee ben chiare e questa visione della Città, ne sono convinte e si impegneranno per contribuire alla sua realizzazione. Presto verrà ufficializzata la data per conoscerle".