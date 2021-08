Amministrative, la cultura al centro del dibattito: ne parla Jamil Sadegholvaad

Il ruolo della cultura nella comunità. E' il tavolo a cui partecipano Chiara Bellini e il candidato sindaco di centro-sinistra Jamil Sadegholvaad il prossimo giovedì alle 1830 al cinema Fulgor a Rimini. L'incontro è moderato da Donato Piegari, coordinatore Tavolo cultura programma Pd. Cosa significa concretamente porre la cultura al centro della vita di una comunità? Come istituire un’efficace politica culturale che riconosca le attività artistiche e culturali come volano per la crescita e la coesione sociale della nostra città? Accesso con green pass e mascherina.