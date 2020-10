Anci: confermata al Sindaco Gnassi la delega in materia di "Turismo e demanio marittimo"

Il presidente dell’Anci Antonio Decaro ha confermato nei giorni scorsi l’affidamento al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi della delega in materia di "Turismo e demanio marittimo" per conto dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Compito del sindaco dunque sarà quello di proseguire nel monitorare “l’evoluzione normativa e tutte le politiche pubbliche di pertinenza della materia delegata - scrive Decaro nella lettera indirizzata al sindaco – e di sostenere le proposte relativamente alle posizioni che l’associazione dovrà di volta in volta assumere”. “Sono certo - conclude la lettera di Decaro - che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare gli interessi dei Comuni e delle città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese e dei cittadini”.

