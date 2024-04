Annalisa Corrado presenta i suoi nuovi libri a Rimini con Emma Petitti e Francesco Occhipinti

Lunedì 8 aprile alle 18 alla libreria Feltrinelli di Rimini, Annalisa Corrado, Emma Petitti e Francesco Occhipinti parleranno di conversione ecologica, a partire da due libri di recente pubblicazione. Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, e Francesco Occhipinti, direttore Legambiente Emilia-Romagna, dialogheranno con Annalisa Corrado, responsabile nazionale del Partito Democratico per l'Ambiente e la Conversione ecologica, e autrice dei libri “Pensiamo verde”, edito da Piemme e “Nessi e connessi”, scritto a quattro mani con Rossella Muroni, edito da Il Saggiatore. Due saggi destinati a due pubblici diversi ma strettamente legati: uno per spiegare alle ragazze e ai ragazzi i temi cruciali del nostro tempo attraverso esperienze positive che ci invitano a non perdere la speranza; l'altro, per analizzarci come 'noi' parte di una collettività, connessi appunto, dove solo una visione circolare della vita e dell'ecosistema può essere la strada per risolvere i nostri problemi attuali e futuri.

“Nessi e connessi”, con la prefazione di Ilaria Capua, è un manifesto per leggere il mondo. La realtà ci pone di fronte a una continua «crisi di sistema»: una crisi allo stesso tempo economica, sanitaria, geopolitica, ambientale e climatica. Per far fronte a ogni situazione, questo libro ci mostra quanto sia necessario occuparci di una guardando le altre. Perché tutto è connesso. Come avviene per esempio con l’economia circolare, che implica innovazione, riprogettazione dei cicli di produzione e consumo, ripensamento degli stili di vita, condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali in contrasto con l’idea predatoria del produrre, utilizzare e gettare, propria dell’economia lineare. Solo partendo dall’analisi dei nessi causali che governano il nostro sistema saremo in grado di interpretare il contemporaneo. E solo a partire da questa consapevolezza lo sviluppo della società potrà essere innovativo, davvero sostenibile, democratico, rispettoso dell’ambiente e dei diritti delle persone. “Pensiamo verde. Storie, proteste e proposte per cambiare il mondo”, con la postfazione di Daria Bignardi, si rivolge a ragazzi e ragazze per spiegare i temi centrali del nostro tempo - dal surriscaldamento globale all'inquinamento, dalla legalità allo sfruttamento intensivo del suolo - attraverso esperienze virtuose che ci invitano a non perdere la speranza in un altro futuro possibile. Ingresso libero fino a esaurimento posti, al termine della presentazione ci sarà spazio per le domande e conoscere l'autrice.