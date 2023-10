Aperte le iscrizioni agli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio

Iscrizioni aperte dall'1 ottobre al 31 ottobre per i presidenti di seggio e dall'1 ottobre al 30 novembre per gli scrutatori e scrutatrici. Le consultazioni elettorali sono di vitale importanza per la nostra democrazia. Ad ogni elezione, decine di cittadini e cittadine si rendono disponibili ai seggi per le operazioni di voto e scrutinio con grande professionalità e senso del dovere. Per diventare presidenti di ufficio elettorale di sezione (i cosiddetti "presidenti di seggio") oppure scrutatori e scrutatrici è necessario iscriversi ad un apposito albo, istituito presso il proprio Comune di residenza.

A partire dal 1° ottobre 2023 tutti i cittadini e le cittadine residenti a Cattolica che abbiano compiuto 18 anni, che siano in possesso del diploma di scuola media superiore (o licenza media per gli scrutatori) e che godano dei diritti politici possono presentare la domanda di inserimento nell'Albo comunale dei Presidenti di Seggio Elettorale (entro il 31 ottobre 2023) e nell'Albo degli Scrutatori e Scrutatrici (entro il 30 novembre 2023). Se si è già iscritti, non c'è bisogno di presentare nuovamente la domanda di iscrizione!

La domanda deve essere consegnata all'Ufficio protocollo del Comune di Cattolica (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

Modulo per albo dei presidenti di seggio: https://bit.ly/3SQtsrF

Modulo per albo degli scrutatori: https://bit.ly/3CnKeay

Per maggiori informazioni sui requisiti di scrutatori e scrutatrici: https://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/albo-pretorio-atto/2023001270 e per i presidenti di seggio https://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/albo-pretorio-atto/2023001271

Una volta iscritti all'albo, i presidenti di seggio verranno nominati dalla Corte d'appello entro il 30º giorno antecedente la data delle votazioni mentre gli scrutatori iscritti all'albo potranno comunicare la propria disponibilità al Comune e venire di seguito nominati fra il 25º e il 20º giorno antecedente la data delle votazioni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio elettorale al numero telefonico 0541.966547 oppure l'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) allo 0541.966551