Apertura della sede elettorale della candidata sindaca di Verucchio Lara Gobbi

In piazza I Maggio a Villa Verucchio, oltre 200 persone hanno voluto dare il benvenuto alla 'nuova stagione' con l’apertura della sede elettorale della candidata sindaca di Verucchio e della lista civica 'Verucchio Futura'. Tanta gente e tanto entusiasmo "per quella che non è una competizione elettorale - ha detto Lara Gobbi - ma l'impegno della comunità verucchiese a stare avanti e vincere le nuove sfide del futuro". All'apertura odierna del comitato elettorale seguirà già la prossima settimana il primo degli incontri con la popolazione, nello specifico con Verucchio capoluogo in Sala Magnani giovedì 4 aprile ore 21.

"Confronto, idee, anche critiche - prosegue Lara Gobbi-. Non dobbiamo avere paura, il coraggio del metodo partecipativo sarà anche il coraggio delle scelte. Da quelle strategiche come la viabilità, il nuovo piano parcheggi, il sostegno alle imprese anche a quelle apparentemente più piccole ma dal grande impatto sociale. La nostra idea, ad esempio, è quella di tornare a riaprire gli uffici comunali il sabato. Ci confronteremo su questo e su tanto altro ma di fondo ci deve essere la visione di un paese vivo ogni giorno".