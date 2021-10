Appello di Rimini Coraggiosa: "Forza Nuova e le altre formazioni neofasciste siano messe fuorilegge"

A lanciare l'appello è Rimini Coraggiosa che, oltre a chiedere che Forza Nuova e le altre formazioni neofasciste siano messe fuorilegge, è pronta a presentare un Odg in consiglio comunale a sostegno della mozione parlamentare. "L'assalto alle sedi del Sindacato - spiega Marco Tonti - è l'assalto a chi difende i diritti di lavoratori e lavoratrici, è un assalto ai presidi fondamentali della democrazia. Coraggiosa Rimini esprime solidarietà alla CGIL e alle altre Confederazioni sindacali e condanna il tentativo delle forze neofasciste di strumentalizzare le tante forme di disagio che la pandemia e la crisi economica che ne deriva hanno creato nel paese. Aderenti a Coraggiosa Rimini parteciperanno sabato 16 ottobre alla manifestazione di Roma indetta dalle Organizzazioni sindacali. È arrivato il momento di smascherare ogni ammiccamento, ogni presa di distanza fittizia: Forza Nuova e le altre formazioni neofasciste siano messe fuorilegge come dicono la Costituzione Italiana e le relative leggi attuative. Come Rimini Coraggiosa intendiamo proporre appena possibile un OdG a sostegno delle mozioni parlamentari che chiedono lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste per il quale chiediamo l'adesione di tutte le altre forze consiliari".