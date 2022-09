Appello al voto di Croatti: "M5S unica vera forza progressista, pacifista e ambientalista del Paese"

"A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale desidero lanciare un appello a tutti i fatalisti che stanno pensando di non recarsi alle urne ritenendo inutile votare perché non cambierà nulla o sono tutti uguali. Non è così, ogni voto è importante per disegnare il futuro del nostro Paese e affrontare le durissime sfide che ci attendono. Ai fatalisti chiedo se davvero ritengano che tutte le forze politiche siano uguali proprio quando, soltanto nelle ultime settimane, abbiamo visto il M5S, solo, schierarsi contro l’aumento delle spese militari e l’abolizione del tetto agli stipendi dei manager pubblici voluti in modo compatto da tutti i partiti". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"In questi ultimi 5 anni il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere l’unica vera forza progressista, pacifista e ambientalista di questo Paese; l’unica a difendere le famiglie e le imprese in difficoltà e a presentare riforme per lo sviluppo e la sostenibilità, contro la corruzione e a difesa della legalità: legge salvamare; superbonus 110%, legge spazzacorrotti, reddito di cittadinanza, incentivi alla mobilità green, comunità energetiche, abolizione dei vitalizi, leggi contro le ludopatie. Ci presentiamo agli elettori con risultati politici concreti che raccontano chi siamo e dove vogliamo andare. Non con slogan. Le altre forze politiche cosa hanno fatto in questi 5 anni a parte inutili promesse? Qui a Rimini siamo stati l’unica forza politica ad affrontare seriamente, e con proposte credibili che renderanno più forte la nostra Riviera, la riforma delle concessioni demaniali, lo sviluppo infrastrutturale, la sostenibilità e il tema dell’impianto eolico offshore, il problema della sicurezza e della legalità candidando un ex procuratore nazionale antimafia simbolo della lotta alle mafie".

E in conclusione: "A fatalisti e indecisi chiedo di non permettere che il futuro del Paese e del nostro territorio sia consegnato ad una destra inadeguata e incapace che ruba ai poveri per dare ai ricchi o ad un PD senza idee, sempre più partito dell'establishment, di cui perfino i propri candidati si vergognano, tanto da nasconderne il logo.

Da qualche mese l’entusiasmo che spinge il M5S ha segnato un vero risorgimento per il nostro movimento, il 25 settembre può essere un giorno storico per costruire un grande risorgimento anche per il nostro Paese".