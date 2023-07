Approvata la variante al Rue, maggiori possibilità per l’amministrazione di valorizzazione degli immobili

E’ stata approvata con 17 voti favorevoli, 4 astenuti e 7 contrari la variante specifica al Rue necessaria per modificare gli articoli 35 e 50 del regolamento. La delibera consentirà di allineare gli strumenti urbanistici relativamente alla destinazione d’uso degli immobili pubblici oggetto di procedure di sdemanializzazione o tornati nel patrimonio disponibile dell’Ente e che vengono inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Nel dettaglio, la variante permetterà di correggere una incongruenza contenuta nell’articolo 35 del Rue che poneva in contrasto due norme dello stesso strumento, aprendo così maggiori possibilità per l’Amministrazione di valorizzazione degli immobili e delle aree oggetto di sdemanializzazione.

Via libera (19 favorevoli, 7 astenuti e nessun contrario) anche al patto di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e il comitato turistico di San Giuliano Mare per la gestione condivisa e la rigenerazione del giardino dell’Hotel delle Nazioni. Grazie a questa collaborazione il Giardino di “B.I.M.B.Y.” è oggi uno spazio aperto riconsegnato alla comunità, un luogo che, oltre ad ospitare un programma di eventi e occasioni di relazioni, vuole essere anche un luogo di sensibilizzazione in tema di sostenibilità ambientale.

La seduta, dopo l’ora dedicata alle interrogazioni, si è aperta con la presentazione ai consiglieri del Dup, il documento unico di programmazione per il 2024-2026, atto attraverso il quale l’Ente fissa gli obiettivi strategici e gestionali del triennio.