Appuntamenti elettorali, Il Pd insieme al candidato Baldassarri in zona Belverde

Ugo Baldassarri, candidato sindaco della coalizione progressista “Uniti per cambiare” - formata da Pd, M5S e Lista Civica “Cambiamo Bellaria-Igea Marina” -, martedì 7 maggio alle 21 parlerà al Bar Ciao 90 in via Teano 20. L'iniziativa è organizzata dal Pd. "La zona dove si tiene l'iniziativa è fortemente urbanizzata e comprende “Belverde e la cosiddetta lottizzazione Maioli. Si tratta di insediamenti che coprono un arco di tempo che va dagli anni settanta al duemila. Hanno standard qualitativi differenti dove si nota un certo invecchiamento delle strutture e dei servizi e, sicuramente, una forte carenza nella manutenzione. A Belverde, in particolare, molti locali a uso commerciale sono inutilizzati. Lo stesso Comune non ha mai dato un destino efficace alle sue proprietà immobiliari che dispongono di spazi significativi e che risultano sotto o male utilizzate. Come nella vicina zona della Valletta, l'intera area è stata interessata da numerosi episodi di furti e vandalismi. Anche qui il tema della sicurezza è particolarmente sentito e occorrerebbe intervenire con un a sorveglianza, fisica e tecnologica, da migliorare".