Arriva la proposta di intitolare la nuova rotatoria sulla Ss 16 a Margherita Hack

Il Gruppo consigliare Gloria Lisi per Rimini propone l'intitolazione della nuova rotatoria lungo la Statale Adriatica a Margherita Hack.

"Dal pensiero politico di Sergio Zavoli, al pensiero scientifico e culturale di Margherita Hack. Dai saggi di un grande giornalista all'amore per le scienze e per l'approfondimento scientifico. È così che vogliamo iniziare la nostra richiesta di intitolazione per Margherita Hack la sua presentazione non ha bisogno di altro. Per Rimini sarebbe un onore intitolare a una donna immagine del pensiero libero, culturale e scientifico alle grandi donne che hanno fatto l'Italia. In un momento storico dove si parla di pari opportunità, di diritti e valorizzazione delle donne (come gruppo consigliare avevamo chiesto anche una commissione sulle pari opportunità)".

Proseguono dal gruppo consiliare: "Oggi Rimini, dopo l’intitolazione di questi giorni voluta dal sindaco per Sergio Zavoli, può completare un cerchio e pertanto chiediamo come gruppo consigliare l'intitolazione della nuova rotatoria sulla ss16 adriatica con la superstrada per Rsm a Margherita Hack Ci auguriamo che prevalga il buon senso e l'amore per la cultura e il sapere oltre che il ringraziamento per una donna straordinaria per tutta l'Italia. Rimini capitale della cultura, allora cominciamo dal sapere scientifico e dall'amore per la scienza da parte di una grande donna libera ed evoluta".