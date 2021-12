Articolo Uno: "Una coalizione più ampia in vista delle elezioni a Riccione"

Lunedì 6 dicembre si è riunita l’assemblea degli iscritti e simpatizzanti di Articolo Uno della provincia di Rimini. A conclusione dei lavori è stata approvata la relazione politica del coordinatore provinciale Lorenzo Della Chiara. Gli iscritti e simpatizzanti di Articolo Uno della provincia di Rimini durante la riunione hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalle liste di Coraggiosa nei comuni di Rimini e di Cattolica. Liste al cui risultato Articolo Uno ha dato un significativo contributo.

Gli iscritti “esprimono un augurio di buon lavoro al consigliere comunale di Coraggiosa a Rimini, Marco Tonti, e alle assessore Francesca Mattei a Rimini e Claudia Gabellini a Cattolica. Auspicano inoltre che alla vicina scadenza elettorale nel Comune di Riccione si possa arrivare con una coalizione di forze anche più ampia di quelle vincenti a Rimini e Cattolica”.

Per Articolo Uno è altresì necessario e non più rinviabile, al fine di segnare una identità politica specifica, di rendere coerenti e partecipate le scelte e le decisioni sia politiche che istituzionali, definire statuto e regolamento di Coraggiosa Rimini.

“L’esperienza delle elezioni regionali e amministrative in Emilia-Romagna ha indicato la strada delle coalizioni di forze di Sinistra e civiche come l’unica in grado di battere le destre – aggiunge la nota di Articolo Uno -. Perché ciò avvenga in una tornata elettorale politica, occorre che i processi unitari si rafforzino non solo fra sigle politiche ma anche e soprattutto nella società, in mezzo ai lavoratori, alle donne, ai giovani, anche perché le recenti amministrative hanno visto un forte astensionismo che in parte ha penalizzato le forze politiche di destra, ma ciò non è detto che accada anche per quanto riguarda le elezioni politiche”.