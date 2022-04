Articolo Uno ragiona sul “campo largo” in vista delle elezioni, in agenda il congresso provinciale

Sabato (2 aprile), a partire dalle 15, si terrà il Congresso Provinciale di Articolo Uno Rimini, nel quadro della campagna congressuale che proseguirà il 10 aprile con il Congresso Regionale a Bologna e il 23 e 24 aprile con il Congresso Nazionale a Roma. Sede del congresso Provinciale sarà la Sala polivalente a Misano Adriatico in via Marconi. Al centro dei lavori saranno la situazione internazionale, il cosiddetto “campo largo” in vista delle elezioni politiche del 2023, la questione del lavoro e del precariato in particolare, le diseguaglianze crescenti e i rischi per la coesione sociale derivanti dalla drammatica ripresa dell’inflazione, la questione energetica e la transizione verde.

I lavori, coordinati da Nicola Schivardi, assessore all’Ambiente del Comune di Misano Adriatico, saranno aperti da un saluto del sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e dalla relazione del coordinatore provinciale di Articolo Uno, Lorenzo Della Chiara. Porterà un saluto la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra del Comune di

Riccione, Daniela Angelini. Le conclusioni sono affidate ad Arturo Scotto, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno.