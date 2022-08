Articolo Uno: "I Comuni trovino una soluzione, il servizio Salvataggio va esteso a tutto settembre"

Sul servizio di Salvataggio interviene Articolo Uno. "La stagione turistica 2022 sta facendo registrare anche nelle nostre zone risultati importanti, in un quadro generale pur segnato da elementi di preoccupazione e di forte tensione. Fondamentale appare la qualità dei servizi offerti, in primo luogo quelli di salvamento, molto apprezzati dalla popolazione residente e dai turisti. Anche così si garantisce la sicurezza. E’ possibile raggiungere livelli importanti di presenze anche per l’intero mese di settembre. In questo senso Articolo Uno Rimini ritiene che i Comuni costieri della Provincia di Rimini debbano assumere una posizione chiara, coerente con la deliberazione dell’assemblea legislativa regionale del 16 marzo 2021, accogliendo l’invito rivolto dall’associazione dei salvataggi e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, estendendo la durata dei servizi di salvamento all’intero mese di settembre".