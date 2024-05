Assistenza agli anziani e il progetto del Condominio Eco-energetico Solidale per Anziani Autosufficienti

Il Movimento 5 stelle di Bellaria-Igea Marina organizza, venerdì 31 maggio alle ore 20:30, un incontro pubblico presso il Centro Culturale Vittorio Belli in Via Silio Italico, 8 sul tema dell’assistenza agli anziani e in particolare sul progetto del Condominio Eco-energetico Solidale per Anziani Autosufficienti (CESAA). Saranno presenti il Senatore Marco Croatti e il consigliere comunale Giancarlo Schiano, il quale illustrerà il primo progetto nazionale CESAA, presentato dal comune di Ravenna. Interverrà la candidata capolista per Bellaria-Igea Marina, Maria Angela Bigoli. Quello dei luoghi di comunità per anziani che fungano da antidoto per la solitudine, senza eccessiva sanitarizzazione, ma dove sia possibile mantenersi in forma fisica e psicologica, è uno dei temi del programma elettorale della coalizione di centro sinistra.

Il CESAA vuole superare i classici modelli assistenziali, adottando un approccio partecipativo dei condomini volto ad una specifica e selezionata categoria di persone fragili che siano percettori di pensione e che versino in condizioni economiche alla soglia di povertà e/o con conclamate situazioni di isolamento sociale. L’obiettivo principale è quello di garantire un miglioramento del benessere psico-fisico dei condomini “longevi” senza emarginarli o abbandonarli in situazioni di degrado sociale ed economico, coinvolgendoli in una vita più attiva e partecipata di tutta la società, “donando una sorta di modello di economia civile”. La base di questa “esperienza” accompagna le persone anziane a riacquisire relazioni, partecipazione, solidarietà, inclusione, condivisione e cooperazione.