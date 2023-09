Attacco ai tedeschi, il Pd di Rimini non ci sta: "Sono nostri amici, così la Lega fa male al turismo"

Sta facendo discutere anche a Rimini, la scelta della Lega di andare a gamba tesa nei confronti della Germania. Durante le scorse ore, tramite i social, è scaturita una presa di posizione politica da parte del segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Sacchetti. Con la pubblicazione anche di una fotografia, in cui vi è ritratto l’ex sindaco Alberto Ravaioli con una turista, poi curiosità scomparsa dal profilo ufficiale del partito. “Leggendo in questi giorni degli attacchi muscolari, specie della Lega, alla Germania, accusata perfino da un sottosegretario (Crippa) di volerci invadere per interposta persona in stile Polonia 1939, torna in mente una celebre foto che ritrae il sindaco di Rimini dell'epoca, Alberto Ravaioli – scrive il segretario Sacchetti -. Estate 2003: un altro sottosegretario leghista (Stefani) definì allora i tedeschi 'biondi iper-nazionalisti, invasori delle nostre spiagge che vengono in Italia a fare gare di rutti' causando un incidente diplomatico tra Stati che si chiuse con le dimissioni del sottosegretario e una festa 'riparatoria' che si svolse proprio in spiaggia a Rimini. Lo scatto immortala Alberto durante quella simbolica riconciliazione”. Curioso come la foto sia poi stata però rimossa.

“Oggi come allora non sarebbe meglio misurare le parole, adoperare temperanza e diplomazia, soprattutto se si è Istituzioni, piuttosto che frasi senza senso e abnormi? – conclude Sacchetti -. A chiederlo sono anche i territori come Rimini, o potrei dire allo stesso modo per il Veneto o la Lombardia, che con i tedeschi hanno storicamente rapporti di amicizia e di fratellanza. E che vogliono continuare a mantenere ben saldi per il presente e per il futuro”.