In attesa del Meeting, il ministro Matteo Salvini organizza un incontro pubblico al bar

Martedì, 22 agosto, alle ore 18.30, al Darsena Sunset Bar di Rimini (viale Ortigara, 80) incontro pubblico con Matteo Salvini, in occasione della venuta del ministro delle Infrastrutture al Meeting per partecipare a un dibattito in programma per mercoledì 23 agosto. Ne dà notizia il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.