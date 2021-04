Attività verso le riaperture, Sadegholvaad: "Presto incontro con le categorie"

"Serve definire regole d’ingaggio omogenee per le riaperture, che devono essere in assoluta sicurezza"

"Finalmente abbiamo una data, quella del 26 aprile. Rimini è pronta a ripartire". Così l'assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad che accoglie con fiducia la prospettiva di riapertura progressiva delle attività annunciata dal premier Draghi

"Rimini c’è e può già mettere in campo strumenti straordinari di supporto - afferma l'assessore - Open space è il primo, oggi essenziale visto che per primi riapriranno bar e ristoranti che hanno spazi all’aperto. Anche venerdì in comune sono arrivate nuove domande, ormai siamo vicini a quota 200".

"In settimana organizzerò un incontro con le associazioni di categoria per definire regole d’ingaggio omogenee per le riaperture. Che devono essere in assoluta sicurezza. Una volta che riapriamo non possiamo più permetterci di tornare indietro per distrazione, superficialità o peggio. Intelligenza e responsabilità ci vogliono adesso. Rimini riparte".