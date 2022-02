Auto in fiamme nel centro storico, Magrini: "Atto criminale a tutti gli effetti"

Un "atto criminale a tutti gli effetti". A definire il raid che nella notte tra mercoledì e giovedì ha distrutto 4 auto e dannegiato seriamente sltre 3, tutte parcheggiati in tre diversi punti del centro storico di Rimini, è l'assessore alla Sicurezza Juri Magrini che aggiunge come un episodio simile mai acceduto in città "non può essere minimizzato in alcun modo". Sia l'assessore che i carabinieri, sono questi ultimi ad indagare sugli incendi di natura dolosa avvenuti nella zona della stazione ferroviaria nel parcheggio di largo Martiri d'Ungheria, in piazza Ferrari e in via Cattaneo, confidano nelle telecamere che sorvegliano la città con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad identificare l'autore o gli autori.

"Ho verificato personalmente - ha dichiarato Magrini - come le forze dell’ordine che hanno preso in carico l’indagine stiano già attivamente lavorando per individuare il/i responsabile/i attraverso prima di tutto la visione dei filmati della videosorveglianza attiva in quelle zone. Sono fiducioso che le forze dell’ordine daranno in tempi rapidi un nome e un volto a chi ha compiuto questo atto”.