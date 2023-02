Azione Riccione: "L'avanzo di bilancio sia utilizzato per abbattere Tari e tassa di occupazione suolo pubblico"

"Abbiamo letto con grande interesse la richiesta avanzata oggi da Confcommercio per uno sconto sulla Tassa sul Suolo Pubblico", dichiara il consigliere comunale di Azione Riccione Gianluca Vannucci. "Il supporto alle nostre imprese in un contesto economico così difficile dovrebbe rappresentare una priorità per ogni amministrazione - prosegue -. Già negli anni scorsi anche grazie a contributi provenienti da altri enti il peso fiscale di questa tassa era stato alleviato con soddisfazione degli operatori economici".

"Ora - dichiara Luigi Santi, portavoce Coordinamento Politico di Azione - va accolta nuovamente la richiesta delle categorie e come Azione siamo pronti ad avanzare una proposta per il reperimento delle risorse. A breve verrà presentato in Consiglio Comunale il Rendiconto relativo al bilancio 2022 che chiuderà con un avanzo libero cioè con fondi da spendere liberamente dal Comune". "Crediamo opportuno - continua Santi - che l’avanzo venga impiegato per la riduzione delle tasse".

"Quindi proponiamo che parte dell’avanzo venga impiegato in un fondo che servirà per la diminuzione Tari a cittadini ed imprese e parte dovrà essere impiegato per la diminuzione della Tassa Occupazione suolo pubblico come richiesto dalle categorie. L’impiego di questi fondi permetterà una riduzione della tassa sul suolo pubblico già a partire dal periodo Pasquale se il rendiconto come auspichiamo verrà portato in Consiglio entro metà marzo".

"Questo è la modalità di opposizione che vogliamo perseguire - afferma Vannucci -. Vogliamo essere una minoranza che ascolta le preoccupazioni della città trasformandole in proposte ed idee. Ci auguriamo che l’Amministrazione consideri questi nostri suggerimenti e apra finalmente alla condivisione con la città e con le minoranze per trovare le soluzioni più opportune alle problematiche espresse da cittadini ed imprese".