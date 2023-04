Azione Riccione: "Superati da Santarcangelo, il risultato sul Pnrr è stato proprio deludente"

Pnrr risultato deludente per Riccione. A sostenerlo è Azione Riccione, che spiega: "Perché si parla tanto di Pnrr (il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)? Perché un treno così rilevante in termini di fondi per lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici (per di più dati direttamente alle amministrazioni comunali), non si rivedrà più. Di certo non in tempi brevi. Era come si dice, un’occasione da non perdere. Ma non tutte le amministrazioni sono state capaci perché per intercettare questi soldi, era indispensabile avere progettualità pronte da presentare e realizzare in tempi brevi e solo chi aveva messo in campo la massima capacità di pianificazione è riuscito ad accaparrarsi le risorse", scrive Azione.

Che aggiunge: "Questo non è accaduto a Riccione, superato addirittura da Santarcangelo, comune molto più piccolo. Per questo le dichiarazioni del neo segretario del Pd Riccionese, ed attuale sindaco di Gemmano, Riziero Santi, ci lasciano perplessi. Perché minimizzare la situazione quando sono oggettive le responsabilità della precedente amministrazione Tosi che era in carica quando si dovevano presentare i progetti che oggi pochi fondi hanno

raccolto?"

"Questa amministrazione che ci pare stia seguendo l’esempio di quella precedente ci auguriamo metta in campo al più presto una progettualità forte e condivisa che tanto giovamento potrebbe portare alla rigenerazione urbana e all’impiantistica sportiva Riccionese. Il treno del Pnrr è oramai passato e ne godranno i cittadini dei comuni più virtuosi, meno i riccionesi".