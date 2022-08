Azione apre la sede del Comitato elettorale, all'inaugurazione sarà presente anche Carlo Calenda

Carlo Calenda, segretario di Azione, sarà a Rimini il 25 agosto alle 20,30 per l’inaugurazione della sede del Comitato Elettorale di Azione, sito in Corso d’Augusto 99. Saranno presenti anche Matteo Richetti, presidente di Azione, Emma Fattorini, vicepresidente di Azione, Giulia Pigoni, segretario regionale di Azione per l’Emilia-Romagna, e i candidati della lista Azione - Italia Viva Elena Leardini, per il collegio uninominale del Senato, e Alessandro Francesco Petrillo, per il collegio uninominale della Camera. Carlo Calenda, il 25 agosto, alle 19, sarà anche al Meeting di Rimini per il talk avente come tema “Il cambiamento possibile. Europa, Pace e Sviluppo”.