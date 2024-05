Bacino del ponte Tiberio, Renzi (FdI): "Va ripristinato un flusso d'acqua per eliminare l'effetto stagno"

"La riqualificazione del Bacino del Ponte di Tiberio non può prescindere dalle opportune valutazioni sulla sua funzione idraulica". A sostenerlo è il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia). Che poi, a seguito di una interrogazione consiliare, si addentra sul tema. "In occasione delle piene del fiume Marecchia, la possibilità che le acque in eccesso possano defluire, nell’alveo storico del parco e sfociare nel bacino del ponte di Tiberio, consente di evitare che gli allagamenti si estendano nella città (come avvenuto in occasione delle piogge di maggio 2023, che tanti danni hanno compiuto in città limitrofe)".

"La funzione idraulica del bacino del ponte di Tiberio deve essere quindi preservata, nell’interesse della città.

Non si può fare a meno di constatare che, a seguito della completa eliminazione dello scorrimento del fiume nell’alveo storico del Marecchia, compiuta con la realizzazione della Piazza sull’Acqua nel bacino del ponte, le acque del Bacino del Ponte di Tiberio sono stagnanti, con fioriture algali, e le acque del porto canale melmose e maleodoranti". Il consigliere prosegue: "Per evitare tale stagnazione, tanto più degradante nella stagione estiva, continuo a sostenere, che è necessario il ripristino della circolazione delle acque nel bacino del Ponte e nel Porto Canale. In merito, ricordo, che il Consiglio Comunale, aveva approvato, all’unanimità, la Mozione del sottoscritto, del 13 settembre 2012, con cui chiedevo di procedere all’approvazione del progetto esecutivo di ripristino di scorrimento naturale e continuo delle acque dal Marecchia, redatto dalla Società Alpina Acque, per conto del Comune di Rimini".

"Il Progetto prevedeva un canale, di derivazione a deflusso naturale dall’alveo inciso del Fiume Marecchia, a monte della briglia “Rimini”, sottostante il Ponte di legno pedonale, per convogliare le acque lungo l’asse del vecchio alveo, oggi Parco Marecchia, fino al bacino del Ponte di Tiberio, con una portata idrica limitata di 1,0m3/s.

Sottolineo che l’Amministrazione Comunale, nonostante la Mozione approvata dal Consiglio Comunale, non ha mai dato seguito alla realizzazione del Progetto di Alpina Acque, che avrebbe permesso la rigenerazione idraulica del bacino del Ponte di Tiberio e del Porto-Canale", aggiunge Renzi.

La posizione dell'amministrazione

Rispondendo al consigliere Renzi rispetto all’interrogazione che riproponeva il “progetto di ripristino di un afflusso d’acqua del fiume Marecchia per il ricambio idrico nel bacino del ponte di Tiberio e del porto canale”, l’assessora Anna Montini ha spiegato come “è il caso di dire che dal 1999, anno in cui il consigliere Renzi presentava questa mozione, di acqua sotto i ponti ne è passata e sono stati tanti gli interventi realizzati proprio in quell’ambito”.

Partendo dalla questione dal tema sollevato dal consigliere sulle presunte acque stagnanti/maleodoranti all’interno dell’invaso del bacino del ponte di Tiberio, si tratta di un problema “notevolmente attenuato e risolto a seguito della progettazione ed esecuzione dell’intervento Psbo per il risanamento fognario Isola, eseguito dal 2013 al 2014. Con tale intervento, sono stati eliminati definitivamente gli sfioratori di emergenza della rete fognaria ubicati in via Laurana ed in Via Ceccarelli che scaricavano direttamente nel canale presente nel parco Marecchia e quindi nell’invaso del ponte di Tiberio. Erano tali apporti di acque miste non trattate a determinare acque maleodoranti. L’intervento di eliminazione degli scarichi all’interno dell’invaso ha determinato notevoli benefici ambientali, riscontrabili negli ultimi 8-10 anni”.

Rispetto invece alla presenza di fioriture algali, Montini ha sottolineato che “va ricordato che si tratta di un aspetto naturale dei bacini d’acqua. L’attività di prelievo e pulizia delle alghe vengono comunque regolarmente effettuate, con maggiore frequenza durante l’estate, in virtù di un progetto ad hoc in essere con Hera”. Per una maggiore pulizia delle parti in sospensione delle acque del porto canale, dovute all’uso antropico dello stesso, “gli uffici ambiente valuteranno il ripristino di un sistema di piccoli profili galleggianti in grado di catturare piccoli rifiuti e oli e idrocarburi in sospensione, analoghi a quelli che per molti mesi sono stati oggetto di una sperimentazione (Catsorb) nel lato mare della passerella galleggiante a mare del ponte di Tiberio”.