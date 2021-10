Ballottaggio a Cattolica, affluenza alle urne alle ore 23 in calo rispetto al primo turno: 35,25%

Si vota a Cattolica, unico comune in Romagna dove si è andati al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco. L'ultima rilevazione dell'affluenza è quella delle 23, quando i seggi hanno chiuso per la notte, che ha visto votare il 35,25% degli aventi diritto. Dato in calo rispetto al primo turno quando, alla stessa ora, aveva votato il 39,26%. Si vota anche nella giornata di lunedì, fino alle 15, quando i seggi chiuderanno e inizierà lo spoglio delle schede.

Alle ore 19 di domenica 17 ottobre, l'affluenza alle urne è del 29,73%. Al primo turno, sempre alle ore 19, l'affluenza era stata di poco superiore (31,01%). Sono quasi 14mila gli elettori chiamati ad esprimere la preferenza tra la candidata del centrosinistra Franca Foronchi e l'esponente del Movimento 5 stelle Mariano Gennari, sindaco uscente.