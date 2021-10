Ballottaggio Cattolica, Gessaroli annuncia: "Ai candidati in lizza nessun appoggio da Alleanza Civica"

Massimiliano Gessaroli di Alleanza Civica rompe il silenzio e parla della sua posizione in vista del ballottaggio tra Gennari e Foronchi per la carica di Sindaco: "Cari cittadini/e, innanzitutto permettetemi di ringraziare la mia grande squadra di Alleanza Civica e quanti hanno creduto in noi e ci hanno supportato. Da varie parti mi viene chiesto chi intendo appoggiare al secondo turno delle elezioni a Cattolica tra Foronchi e Gennari, ma credo che occorra fare una doverosa premessa – spiega Gessaroli -.L’Associazione Alleanza Civica per Cattolica nasce dal pensiero di varie persone libere da ideologie o rapporti con partiti politici per cercare di dare una nuova visione amministrativa della città, partendo solo dal rapporto e dalla condivisione con i cittadini di questa attività e con gli eventuali partiti politici in funzione di solo supporto e non a loro traino. Purtroppo, forse non siamo stati sufficientemente capaci di trasmettere questa idea alla cittadinanza, ma sicuramente continuiamo a credere in questa idea. Per tali motivi, non intendiamo supportare né la candidata Foronchi, chiara espressione del PD, né tantomeno Gennari per il M5S. riteniamo, inoltre, che gli elettori abbiano le capacità di capire, da soli, quale sindaco sia meglio per la città – sottolinea Gessaroli -.Noi comunque, vista la probabile vittoria della Foronchi, controlleremo dai banchi dell’opposizione che mantenga fede ad alcune promesse elettorali, che fanno parte prioritaria anche del nostro programma, come il mantenimento della Scuola Repubblica, l’utilizzo di piccoli parcheggi contrariamente al mega parcheggio in piazza Roosevelt e, soprattutto, l’assoluta preclusione alla concessione della spiaggia libera A privati. Così come sarebbe auspicabile, la condivisione del reinserimento del doppio senso in via Del Prete con il reintegro dei parcheggi in viale Matteotti e una ulteriore elaborazione del progetto del lungomare – conclude Gessaroli -.Su questi temi saremo certamente pronti a dare il nostro supporto, mentre nel corso della legislatura faremo una opposizione seria, coerente e non ideologica ad esclusivo interesse della città e della nostra comunità».