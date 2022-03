Balneari, Fratelli d'Italia incontra sindacati e cooperative. Presente il parlamentare Galeazzo Bignami

Si è svolto venerdì (11 marzo) un incontro organizzato da Fratelli d'Italia per parlare del tema balneari. L'appuntamento si è svolto all'hotel Sorriso a Marina Centro. Alla presenza del parlamentare di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, accompagnato dal vice commissario Zilli Filippo e dal coordinatore comunale di Riccione Stefano Paolini, si è discusso con tutte le sigle sindacali e cooperative dei balneari della provincia di Rimini. Presenti all'incontro: confcommercio, confindustria, Cna, donne da mare, confartigianato, lega cooperative, sindacato italiano balneari, Coop. Bagnigni Oasi e diversi altri rappresentanti di cooperative del territorio.

Con l'occasione si è fatto il punto sullo stato di fatto della normativa che riguarda 30mila imprese italiane, 8000 chilometri di coste, l'iter in corso in decima commissione del Senato, che vedrà rilasciare il testo definitivo a giorni, e sulla discussione parlamentare che si prospetta successivamente. Punti cardine della discussione sono stati: protezione delle imprese riminesi ed italiane, contrasto ai grandi gruppi di acquisizione, il riconoscimento del valore di impresa; il riconoscimento della professionalità; proroga temporanea delle concessioni in riferimento all'ammortamento degli investimenti fatti; pubblicazione della mappatura, cosi da verificare l'effettiva risorsa disponibile.