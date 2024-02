Bandiera della Palestina nel palazzo della Municipale, la Lega: "Rimossa dopo aver allertato il Prefetto"

Ha generato scalpore uno stendardo apparso a Santarcangelo con la scritta “Stop the genocide”, fermare il genocidio, apparsa in una finestra di palazzo Francolini, immobile di proprietà dell’omonima fondazione dove sono però ospitati anche gli uffici del comando della Polizia locale. Lo striscione, con anche disegnata la bandiera della Palestina, ha generato un fiume di polemiche. Ed è intervenuto anche il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. “In seguito alle segnalazioni della presenza, nella sede del Comando della Polizia locale di Comuni della Valmarecchia a Santarcangelo di Romagna, di uno stendardo con la bandiera palestinese e una frase con la parola ‘genocidio’ subito sopra le bandiere dell’Italia e dell’Europa, mi sono attivato perché in uno stabile adibito a sede di un’istituzione pubblica non si può appendere alcunché possa dare l’idea alla cittadinanza che sia lo stesso ente che promuove una narrazione politica di parte”.

“Il termine ‘genocidio’ – prosegue Morrone - ha un significato preciso e in questo caso viene usato erroneamente da ogni punto di vista, compreso quello giuridico, inducendo l’opinione pubblica a un’interpretazione parziale e non corrispondente alla realtà, né alla posizione ufficiale del Governo e che, addirittura, potrebbe indurre a gravi atti di antisemitismo che stanno già creando forte allarme. Per questi motivi ho allertato il Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, che ringrazio per il cortese ascolto e per essersi attivata con sollecitudine”.