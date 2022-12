Beatriz Colombo apre la sua sede parlamentare in viale Ceccarini. "Un punto di ascolto sul territorio"

Sabato (3 dicembre) si è tenuta l’inaugurazione della sede parlamentare riccionese dell’onorevole Beatriz Colombo.

La sede, situata in viale Ceccarini 231, si trova nel cuore di Riccione e vuole essere una vera e propria estensione della Camera dei Deputati sul territorio. "Ritengo che in questo momento di difficoltà la vicinanza delle Istituzioni al Cittadino sia fondamentale ma anche che il taglio dei Parlamentari rischi di allontanare, riducendone il numero, i rappresentanti dal loro territorio - spiega Colombo -. Questo è lo spirito con cui ho voluto aprire il punto di ascolto e di accoglienza, che è il primo nella storia di Riccione, al quale i cittadini, le associazioni e le categorie economiche potranno rivolgersi per trovare un collegamento diretto con il Parlamento".

Alla cerimonia hanno partecipato il coordinatore provinciale Filippo Zilli, i consiglieri comunali di Rimini Gioenzo Renzi, Carlo Rufo Spina e Nicola Marcello e tutti i consiglieri di centrodestra Riccionesi. Sono stati inoltre presenti diversi sindaci e amministratori della Provincia e i rappresentanti di diverse associazioni tra cui il segretario di Conflavoro Pmi Rimini Nicoletta De Cristofaro.

La cerimonia del taglio del nastro ha visto presenti anche un centinaio di militanti di Fratelli d’Italia intervenuti da tutta la Provincia. La sede sarà aperta su appuntamento e, compatibilmente con gli impegni istituzionali, ogni mattina dalle 10 alle 12.30.