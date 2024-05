Bellaria, il candidato Baldassarri: "Sul mercato ittico un vero fallimento, giunta scoordinata"

Giovedì 16 il candidato sindaco della coalizione progressista di Bellaria-Igea Marina, Ugo Baldassarri, sarà presente a El Mundo cafè in via Rubicone 4. L'incontro a seguito dell'annuncio che il Comune ha avviato una consultazione preliminare sul mercato ittico per valutare possibili alternative rispetto alla destinazione d’uso attuale, “non escludendo nuove opzioni di utilizzo e una riconversione in esito alla consultazione stessa”. "È in pratica la certificazione del fallimento di un'operazione pasticciata della prima giunta di destra, nella quale sono stati investiti ingenti fondi pubblici, senza una idea precisa sulla fondatezza e necessità di quell'opera", sostiene il candidato.

"Ora il Comune ammette che “le potenzialità” del luogo non sono “mai completamente sbocciate” e informa che, dopo i fallimenti delle precedenti gestioni, anche l'ultima ha dovuto arrendersi “non decollando neppure come vendita al dettaglio e confermando la destinazione d’uso esclusiva come modello difficilmente sostenibile da un punto di vista economico”. Il quadro che ne esce è desolante e gravi sono le responsabilità della prima giunta Ceccarelli nella quale, è bene ricordarlo, l'attuale sindaco Filippo Giorgetti era assessore".

"Questa clamorosa novità sul mercato ittico si inserisce nel quadro degli interventi scoordinati e casuali che non sono stati in grado di dare identità al porto. Addirittura è stata cancellata una presenza caratteristica del porto con il suo mercato sulle banchine proprio per far posto al mercato ittico. Le altre opere realizzate non hanno portato alcuna innovazione urbana. Le installazioni a forma di capanne scoperchiate, al di là del discutibile impatto estetico, a distanza di anni sono per lo più inutilizzate".

"Ora il Comune ha annunciato, dopo infinite promesse, che sta per essere cantierato il prolungamento del molo di levante per garantire maggiore sicurezza nel porto. Sottolineiamo che questa è l’occasione per rivedere complessivamente l’organizzazione delle varie attività portuali, siano esse lavorative, con la nostra flotta marinara in prima linea, che di svago come la nostra diportistica. È un'opportunità che non va sprecata e che deve vedere le varie realtà presenti sul porto protagoniste delle scelte che dovranno essere fatte e che potranno portare - ancora la speranza non si è spenta - alla realizzazione di una darsena, rivista alla luce delle mutate condizioni economiche di questo periodo".

Di tutto questo Baldassarri parlerà con gli operatori del porto e i residenti della zona.