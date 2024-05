A Bellaria il centrodestra si confronta sui temi dell'Europa con Cavedagna e Sibiano

Si è tenuto domenica pomeriggio (12 maggio) un importante incontro nella coalizione di centrodestra di Bellaria Igea Marina (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini premier, Civica del Sindaco Giorgetti, Noi con Filippo Giorgetti) nel quale ci si è confrontati su temi dell'Europa come pesca, agricoltura, gestione delle politiche energetiche ed ambientali. Temi importanti appunto sui quali l'Europa sarà determinante.

Un confronto sereno e partecipato anche con Stefano Cavedagna e Sibiano "Piga" candidati all'Europarlamento per FdI. "Continueremo il confronto sulle tematiche europee domani martedì 24 maggio a partire dalle 17.30 sempre con il candidato all'Europarlamento Guglielmo Garagnani presso la location del Castello Benelli, nel quale presenteremo pure il programma e le proposte della coalizione a sostegno di Filippo Giorgetti. Un'occasione di confronto e conoscenza in un luogo che rappresenta a pieno il potenziale della città per tanti anni rimasto nascosto ma che con impegno e sinergia fra privato e amministrazione è tornato a splendere e in futuro può e deve sbocciare sempre di più: una perfetta metafora per la nostra città".