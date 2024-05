Bellaria, il centrodestra prosegue nel suo tour elettorale: ospite la senatrice Stefania Craxi

Lunedì, 3 giugno, alle ore 17.30, presso il Ristorante Pizzeria Wave di viale Pinzon 140, la senatrice della Repubblica Italiana Stefania Craxi sarà ospite di Bellaria Igea Marina, protagonista di un incontro con vista mare aperto a tutti, simpatizzanti e sostenitori, dove si concederà anche alle domande dei giornalisti che vorranno essere presenti. La senatrice di Forza Italia sarà sul territorio per manifestare in prima persona il proprio appoggio a Filippo Giorgetti, in vista della tornata elettorale del prossimo 8 e 9 giugno, il quale corre per il secondo mandato da sindaco sostenuto dal centrodestra unito di Bellaria Igea Marina: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Lista civica Noi per Giorgetti e Lista civica del Sindaco Siamo per Bim.