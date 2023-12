A Bellaria si entra in clima elezioni, la civica del sindaco Filippo Giorgetti svela i progetti futuri

A Bellaria Igea Marina la "Civica siamo per Bim" cambia nome preparandosi alle prossime elezioni. Nel simbolo viene chiaramente scritto “Civica del sindaco” per rendere più chiaro il senso di appartenenza e sostegno all'attività amministrativa del primo cittadino Filippo Giorgetti, per essere quella lista in cui il sindaco, che si prepara alla candidatura per il secondo mandato, può riconoscersi e sulle cui persone, attive e protagoniste nel territorio, sa di poter contare per un contributo fattivo alle tante e molteplici necessità della comunità, compresa quella dell'agire tramite valorizzazione del volontariato. Nella giornata di giovedì (14 dicembre), si è tenuto un incontro pubblico con apericena, presso l'Hotel Milano Resort Bellaria Igea Marina, proprio per presentare il nuovo progetto politico. In conclusione un brindisi per le prossime festività alla presenza anche del Consigliere Regionale Marco Mastacchi di Rete Civica.

La civica del sindaco, nata in seguito alla candidatura dell'attuale sindaco Filippo Giorgetti, nel 2019, ha al suo attivo una serie di risultati raggiunti che le hanno permesso di crescere e maturare nell'identità, laddove originariamente vi erano candidate persone che si mettevano in gioco per la prima volta e storicamente mai candidate prima di allora; esperienza politica nuova cresciuta negli anni e che oggi esprime i due consiglieri comunali Matteo Stievano e Marco Scotti, e un'assessora Adele Ceccarelli, che ha portato una ventata di aria nuova e che ha reso più innovativa e partecipata la vita cittadina, ai processi decisionali.

"Andiamo verso una Civica 2.0, una maturità che oramai esprimiamo, conquistata sul campo - spiegano i componenti -, dell'esperienza a partire dal giovane consigliere comunale Matteo Stievano, che in Anci ha partecipato con l'impegno e profitto al Corso di Alta Formazione Politica che si è tenuto a Roma, e l'assessora Adele Ceccarelli che ha lavorato assiduamente sulle deleghe di peso che il sindaco le ha attribuito, aiutandolo a innovare la città con una progettualità di eventi, lavori pubblici e iniziative di coinvolgimento dei cittadini".