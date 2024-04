Spesso in vacanza a Bellaria, Forza Italia annuncia la visita in città del viceministro Valentini

Lunedi pomeriggio prossimo, 29 aprile, sarà presente a Bellaria Igea Marina il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini. Figura di spicco all'interno di Forza Italia da sempre; braccio destro del presidente Berlusconi come consulente di politica estera ed esperto di politica internazionale. Un passaggio in una terra che il viceministro conosce molto bene e alla quale si è affezionato fin da bambino per le sue vacanze con la famiglia. Inoltre una visita di cortesia al sindaco Filippo Giorgetti, legato da una conoscenza ed una militanza comune in Forza Italia.

"Un incontro che vuole essere anche un bene augurante avvio di campagna elettorale ufficiale per la riconferma di Giorgetti - spiegano da Forza Italia -. Sarà presente con noi anche l'onorevole Rosaria Tassinari, candidata per Forza Italia all'Europarlamento il prossimo 8-9 giugno. Molto importante sarà la visita che il viceministro Valentini, accompagnato dal sindaco, farà ad importanti ditte del territorio come Metaltecnica della famiglia Baietta e Sipo della famiglia Ceccarini che rappresentano una eccellenza del mondo imprenditoriale di Bellaria Igea Marina nella produzione e nel packaging".

L'appuntamento è alle ore 15 presso la sede comunale per poi partire, dopo un breve saluto istituzionale, per la visita. Al termine, presumibilmente verso le ore 16,30 una sosta al Bar K2 in Viale Ennio ad Igea Marina per un brindisi in compagnia in una zona in piena rigenerazione e riqualificazione.