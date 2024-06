Bellaria al voto, poker di candidati: il confronto tra Giorgetti, Baldassarri, Giovanardi e Fonti

I cittadini di Bellaria Igea Marina sono chiamati nel weekend dell'8 e 9 giugno a rinnovare l'amministrazione comunale. Si va verso una sfida con quattro candidati che ambiscono alla poltrona di sindaco. Filippo Giorgetti punta al bis sostenuto dal centrodestra unito: avrà dalla sua parte cinque liste di sostegno, con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier più le civiche Lista Civica del Sindaco Giorgetti e Noi con Filippo Giorgetti. A sfidarlo per il centrosinistra Ugo Baldassarri che potrà contare su Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Civica "Cambiamo Bellaria-Igea Marina”. Tenta la scalata anche Gianni Giovanardi, con “Obiettivo Comune” e “Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina”. Infine Primo Fonti con il gruppo “Insieme”. Eventuale turno di ballottaggio il 23 giugno sempre su due giorni di votazione.

RiminiToday ha coinvolto in esclusiva i quattro candidati sindaco per un confronto in vista del weekend elettorale dell'8 e 9 giugno.

1) Quali valori e sentimenti l’hanno spinta a candidarsi sindaco di Bellaria?

Giorgetti: "Ho sempre interpretato il mio impegno pubblico come una dimensione di servizio: in particolare nella politica locale, al servizio della comunità di Bellaria Igea Marina, in cui sono cresciuto ed a cui sono molto legato. Mettermi in gioco, condividere le esigenze e le speranze per la crescita del nostro territorio, cercare di dare un contributo fattivo allo sviluppo della nostra città e alla coesione sociale delle persone e delle realtà associative, sono sempre stati i fari guida del mio impegno amministrativo".

Baldassarri: “Mi sono interessato dell’amministrazione pubblica per 25 anni, poi mi sono un po’ allontanato, ho esitato parecchio inizialmente poi ho dato la mia disponibilità a candidarmi. Credo si possa fare di meglio per Bellaria Igea Marina. Nutro grande attaccamento al paese e allo stesso tempo ho una visione della società che può essere più equa e meno corporativa”.

Giovanardi: "Conosco a fondo il nostro territorio e tutte le sue particolarità: questa è la mia terra e vivendola ho visto crescere il distacco tra il palazzo e la gente comune, il venir meno del dialogo e dell’ascolto. Mi sono candidato per invertire questa deriva, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, libero da interessi di partito, per prendere decisioni che rispecchino esclusivamente il benessere di Bellaria Igea Marina".

Fonti: “Faccio parte dalle origini di un partito nuovo che si chiama Insieme, costituito nel 2020, sono tra i primi firmatari dello statuto. E’ un partito laico, di ispirazione cristiana, mi ha spinto la necessità di incominciare da Bellaria per trasformare la nostra società e impostare delle politiche sociali di carattere strutturale: casa, lavoro e salute. E soprattutto trattare l’emergenza educativa, i nostri ragazzi sono al centro di questa situazione. Sono da anni che seguo queste tematiche e ho deciso di dare alla politica bellariese qualcosa di nuovo, un germe da sviluppare nelle politiche sociali che scaturiscono poi anche in questioni economiche”.

2) Quali sono gli aspetti che ha più a cuore del programma elettorale stilato con la sua squadra?

Giorgetti: "La qualità della vita dei cittadini e degli amici ospiti di Bellaria Igea Marina. Le infrastrutture, dai nuovi lungomari alla strada di gronda, dalla biblioteca al museo della città; i servizi alla persona, come nuovi ambienti scolastici di qualità o la casa della salute; lo sviluppo economico del settore turistico ma anche commerciale, artigianale, agricolo; la sostenibilità ambientale tramite impianti ad energia rinnovabile, i parchi giochi, le palestre, gli impianti sportivi, la sicurezza: tutto deve concorrere in una visione complessiva e organica ad aumentare il benessere di Bellaria Igea Marina".

Baldassarri: “Sicuramente la tassazione, occorre maggiore equità, anche tramite l’imposta di soggiorno. Poi una programmazione degli interventi con una visione più ampia e non occasionale, ad esempio mettere mano alla ferrovia con soluzioni concrete che la facciano diventare un elemento di collegamento per un turismo sostenibile. Inoltre penso alla programmazione sulla zona pedonale: realizzare nuovi parcheggi che possano diventare dei parchi fotovoltaici per costituire delle comunità energetiche sia per residenti sia per operatori. Tra gli obiettivi costruire nella zona a mare della ferrovia una zona sempre più pedonale, con maggiore vivibilità sia per turisti sia per i cittadini”.

Giovanardi: "Abbiamo costruito un programma dialogando e incontrando quartiere per quartiere tutta la città, gli aspetti emersi nel percorrere quell’itinerario vanno dalla richiesta di maggior sicurezza all’attenzione al decoro della città, tutta e tutto l’anno. Dare prospettive ai nostri giovani, consolidare la nostra identità di città turistica vocata all’accoglienza, che spesso pare subire cedimenti. Il completamento degli interventi sul porto, riaprendo un dialogo con la proprietà della colonia Roma, per dare finalmente un senso compiuto a quell’area centrale per la nostra città".

Fonti: "Quello che mi sta più a cuore, come le politiche inclusive: abbiamo circa 2.400 residenti immigrati a Bellaria. Le politiche di immigrazione vanno ripensate sotto il profilo della formazione linguistica. Esiste poi un problema casa, da quanti anni non investiamo più nell’edilizia pubblica o convenzionata? I giovani non trovano casa, abbiamo centinaia di famiglie che a maggio si ritrovano case da dover lasciare, anche con bambini. Il lavoro estivo grida poi vendetta, non si riesce a conciliare i tempi della famiglia con quelli del lavoro, nel programma abbiamo inserito degli strumenti per provare a invertire la rotta. Infine ci concentreremo sui Forum deliberativi: nel 2019 ha votato il 67% e Giorgetti è stato eletto con il 54%, la sua maggioranza elettorale è un terzo del corpo elettorale: come può affrontare con successo i temi strutturali? E’ necessario riunire dei gruppi di persone, che aprano confronti e portino soluzioni da inoltrare alla giunta”.

3) Come si immagina Bellaria tra 5 anni, una volta terminato il mandato, se sarà eletto sindaco?

Giorgetti: "Dotata di tanti servizi e sogni che ha rincorso per decenni: un ciclo completo di scuola superiore e nuove scuole primarie, con un porto sicuro e turistico, con lungomari innovativi e attraenti, con un'Isola dei Platani rinnovata e con più servizi sanitari e alla persona grazie alla casa di Comunità. Nei cinque anni trascorsi abbiamo iniziato un percorso di crescita di comunità dei servizi e della economia, realizzato progetti concreti e intercettato ingenti fondi per temi e sfide storici, mai concretizzati fino ad oggi, dimostrando il “coraggio di sognare e la capacità di realizzare”. Su queste basi chiediamo fiducia per continuare a rendere la nostra città sempre più bella, attrattiva e con qualità della vita per tutti, siano residenti o city user.

Baldassarri: “Una città più viva e più inclusiva. Tutto l’anno. E’ necessario aumentare il turismo fuori dalla stagione estiva, possiamo essere un punto di riferimento per un turismo di snodo verso Rimini e Ravenna, città d’arte che possono essere risorse anche per la nostra realtà”.

Giovanardi: "Spero di poter vedere una città vivace in ogni sua attività, che abbia abbandonato gli egoismi e recuperato quel senso appartenenza che la possa vedere unità e capace di affrontare tutte le sfide che le si presenteranno".

Fonti: "Il mio sogno è di avviare dei processi, sono convinto che in breve tempo si può solo cominciare: per le politiche strutturali che ho in mente non sono immediate, vorrei vedere delle soluzioni per le persone che sono in cerca di una casa, di un lavoro, trasformare la democrazia della città in una democrazia deliberativa e partecipativa, avviando processi sul tema della co-programmazione e co-progettazione. Tutto questo con una concreta e fattiva collaborazione degli immigrati".

