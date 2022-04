Bianchi (Pd): "Aumentare le convenzioni per studenti universitari creando la student card"

"Aumentare le convenzioni per studenti universitari con le attività economiche e incrementare l'accessibilità verso il polo universitario". Questa la proposta di Emanuele Bianchi, responsabile Scuola e Università nella segreteria Pd della città di Rimini. "Rimini non è solo una città che vive di turismo e cultura - spiega Bianchi - È una città che sempre di più punta a stare al passo dei giovani, e in questo senso non si può tralasciare l'aspetto della vivibilità, sia dei cittadini ma anche di tutti quegli studenti che ogni anno scelgono di intraprendere un percorso formativo e universitario a Rimini. Per questo motivo occorre puntare nel rendere l'Università di Rimini una realtà più viva, sull'esempio di Ravenna, Bologna e altri campus universitari introducendo il sistema della “Student-Card" universitaria. Una carta studentesca personale dello studente con cui poter accedere a una serie di servizi universitari e beneficiare delle convenzioni che l’Università stipula con le realtà commerciali e culturali del territorio. Le convenzioni possono spaziare dai generi alimentari, all'abbigliamento, dalle attività culturali (quali musei, spettacoli teatrali, culturali e musicali) alle librerie, fino agli stabilimenti balneari; ma anche ristoranti e parrucchieri".

"Si tratta di una proposta che ha suscitato l'interesse e l'approvazione, tramite passaggi condivisi, della direttrice di campus e di Uni Rimini e che vedrebbe la propria realizzazione attraverso un'attenta sinergia tra Polo Universitario, Uni Rimini e l'Amministrazione comunale, con l'intento di creare nell'Università di Rimini una realtà che mira a coinvolgere sempre più studenti fuori sede, attraverso un aiuto economico che possa renderli sempre più parte della splendida realtà riminese - conclude Bianchi - Il nostro auspicio, come Partito Democratico di Rimini è quello di vedere la nostra città diventare sempre più al passo di studenti fuori sede favorendo altresì, l'accessibilità al polo universitario tramite sconti sui monopattini in sharing (che ci vede tra i primi posti in Italia sull'utilizzo) ed un'intensificazione delle corse per il trasporto pubblico locale".