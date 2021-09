Bisarca "incastrata" nel centro storico, Ceccarelli: "Esempio di come non si governa una città"

La bisarca che, nella mattinata di venerdì, è rimasta "incastrata" a ridosso del centro storico di Rimini è al centro di una nota del candidato a sindaco del centrodestra e delle liste civiche Enzo Ceccarelli che sottolinea come quanto avvenuto sia "l'esempio perfetto di come non si amministra una città". Puntando il dito contro l'attuale amministrazione, "colpevole" di aver modificato la viabilità della zona causando anche le proteste dei residenti, Ceccarelli sottolinea come "La gestione della vicenda “chiusure del ponte di Tiberio / deviazione del traffico su via Ducale” è la perfetta esemplificazione di come non si governa una città. L’amministrazione Gnassi/Lisi/Sadegholvaad ha preso una decisione, spacciandola per “sperimentale” che dura ormai da anni, senza studiare il problema, senza trovare le alternative, senza esaminare le conseguenze e senza consultare i cittadini. I risultati sono questi. Quello che noi vogliamo cambiare è proprio questo metodo fatto di decisioni prese per capriccio, senza un’esame profondo dei problemi e delle conseguenze, senza nessun rapporto con i cittadini.



E la questione non è limitata alla situazione del Rione Clodio, è successo così per i pezzi di lungomare di Viserba, Miramare e Marina Centro, è successo così per il rifacimento della piazza e la creazione del Fellini Museum, è successo così per il Castello, è successo così per gran parte delle decisioni di questa amministrazione".