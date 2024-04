Bonaccini si candida alle elezioni europee. De Pascale tra i successori più quotati

"Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme". Con queste parole Stefano Bonaccini su Facebook accompagna un lungo video messaggio, dieci minuti, in cui spiega perché ha accettato di candidarsi alle elezioni europee nella circoscrizione del Nord-Est, chiesto dalla segretaria Elly Schlein.

"Per me è stata una riflessione lunga - dice leggendo il messaggio sono stati questi dieci anni" alla guida dell'Emilia-Romagna "importantissimi, belli, faticosi ma molto importanti". "Ho svolto questo incarico con disciplina e onore, come recita la nostra Costituzione. Bene o male, non sta a me dirlo, ma vi garantisco che ho dato tutto ciò che potevo. Ho sempre voluto essere il presidente di tutti", rivendica. "Io non me vado dall'Emilia-Romagna, da qui non me ne andrò mai, ricoprirò a tempo pieno il mio ruolo, se sarò eletto, fino alla prossima estate, fino all'ultimo giorno. Per me parlano la mia storia, la mia agenda", conclude.

"Ho accettato la sfida delle elezioni europee perché sono sempre più convinto che il futuro sia l'Europa - rimarca nel suo discorso - L'Italia senza un'Europa forte e unita correrebbe e conterebbe sempre meno. Per l'Emilia-Romagna l'Europa è già il presente. Non possiamo consegnare l'Europa a chi pensa di poter isolare l'Italia dal resto del mondo, a chi vuole alzare muri e assiste impotente alle guerre, come se non ci riguardassero. È a Bruxelles che si prendono, e sempre più si dovranno prendere, decisioni importanti. È in Europa che si gioca la nostra capacità di rappresentare i nostri valori e i nostri interessi. Siamo chiamati a un lavoro difficile e importantissimo: realizzare politiche che tengano insieme ambiente e lavoro senza contrapporli, una transizione ecologica che salvaguardi le classi più deboli e le nostre filiere. In Europa si costruiscono le condizioni per la pace o ci si arrende alle guerre. Senza un'Europa più forte e unita resteremmo spettatori impotenti di decisioni prese da altri".

"Dobbiamo giocare un ruolo da protagonista in Europa, è questa la ragione che mi ha convinto ad accettare questa nuova sfida al servizio dell'Emilia-Romagna e del Nord-Est, più in generale del Paese - prosegue - La seconda ragione è che non possiamo lasciare l'Europa in mano a chi nega i cambiamenti climatici o a chi protesta senza aver agito senza competenza e capacità nel momento in cui le decisioni venivano prese. Per contare e fare bene, servono conoscenza, competenza e concretezza".

Parte il 'totonomi' sul successore

La candidatura di Bonaccini alle europee apre ufficialmente, in Emilia-Romagna, la lotta per la successione a presidente di Regione. Lo scenario più probabile è che si finisca per votare nell'autunno di quest'anno, una sorta di rivincita dopo le Europee e ultimo appuntamento di un fittissimo calendario elettorale, come ha spiegato lo stesso Bonaccini: "Se a giugno verrà eletto al parlamento europeo, le elezioni regionali potrebbero svolgersi ragionevolmente nel prossimo autunno, dieci anni dopo quelle che mi portarono qui", nel 2014, anticipa. "Sarà una transizione ordinata, tutto è predisposto perché non ci siano rallentamenti", nemmeno nella spesa dei fondi europei, garantisce.

Bisogna ancora definire le alleanze e decidere se optare o meno per le primarie, ma intanto di nomi in campo ce ne sono molti e da parecchio tempo. Al momento i due nomi in pole position sono la stessa Priolo e il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, che dovrebbe però interrompere anticipatamente il proprio mandato da primo cittadino. Se questo duello dovesse inasprirsi troppo, potrebbero uscire nomi di mediazione, come l'assessore regionale al Lavoro, ex segretario Cgil, Vincenzo Colla o altri aspiranti, come l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini. Senza dimenticare che nel campo dei primi cittadini c'è chi ha messo in giro anche il nome del bolognese Matteo Lepore. A lungo è poi circolata l'ipotesi dell'europarlamentare Elisabetta Gualmini, mentre è più recente la strada che porterebbe all'ex sindaco di Reggio Emilia ed ex ministro Graziano Delrio.

I 5 Stelle: "Si volta pagina e si guarda al futuro con nuove opportunità"

“In regione Emilia-Romagna si volta pagina, dopo dieci anni, e nel campo progressista c’è l’opportunità e l’occasione di costruire un nuovo percorso politico condiviso forte, credibile, innovativo, che potrà mostrare a tutto il Paese una politica davvero alternativa a quella classista, eversiva, lobbista della destra di Meloni e Salvini - commenta il senatore dei 5 Stelle riminese marco Croatti insieme al coordinatore regionale Gabriele Lanzi - In Emilia-Romagna possiamo costruire un progetto progressista che metta al centro l’interesse comune e non quello di pochi, che sia inclusivo, solidale e contro le disuguaglianze, che sia davvero ambientalista e capace di puntare sulla sostenibilità come chiave per rendere le nostre imprese sempre più competitive e innovative. I confronti con le altre anime progressiste, ambientaliste, pacifiste della regione, già avviati sui territori e nei comuni, si intensificheranno e auspico che nel percorso di dialogo in vista delle elezioni regionali di novembre non ci si fermi ad aspettare quelle forze politiche che spesso in Parlamento e nel Paese si schierano e votano a favore delle pessime misure volute dalla destra su giustizia, legalità, sull’informazione. Le stesse forze politiche che su ambiente, pace, sviluppo, sono lontanissime da posizioni progressiste e vicine piuttosto a politiche conservatrici. Serve una visione forte e condivisa e se ci sarà la volontà di lavorare in tal senso non sarà complicato trovare la persona giusta per rappresentare questo progetto. Come M5S agiremo per dare all’Emilia Romagna un grande futuro”.