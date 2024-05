Borghini (Alleanza Civica): "Rigenerazione Buzzi Unicem opportunità che richiede attenzione e ascolto"

“Ha tutte le caratteristiche della grande occasione la cessione a titolo gratuito di quel che resta del cementificio Buzzi Unicem al comune di Santarcangelo, ma credo si debba procedere con i cosiddetti piedi di piombo, comprendere i reali termini della situazione, verificare lo stato in cui la struttura verrà consegnata al comune, i costi, così come la ricaduta sul territorio. Tutto questo senza dimenticare il dialogo costante con la popolazione”. Così esordisce il candidato sindaco di Santarcangelo della lista Alleanza Civica, Barnaba Borghini.

“A dicembre il consiglio comunale ha deliberato l’acquisizione della struttura, di circa 122.000 metri quadrati, della Buzzi Unicem spa. La proprietà cederà a titolo gratuito tutto il complesso, che dovrà essere preventivamente bonificato, e aggiungerà l’erogazione di ulteriori 100.000 euro al comune di Santarcangelo. A prima vista l’opportunità appare completamente positiva, ma rimangono, a mio modo di vedere, alcuni punti da chiarire” continua Borghini.

“Il terreno verrà consegnato già bonificato, ma non è dato sapere quale sia il livello di bonifica dei terreni e delle strutture concordato, così come non è chiaro perché i privati consegnino al comune un terreno edificabile con aggiunta di esborso economico e non proceda esso stesso all’investimento. Inoltre la nostra attenzione è rivolta ai costi di rigenerazione che, anche includendo la possibilità di partecipazione a bandi e investimenti pubblici o privati, rischierebbero comunque di impegnare il bilancio comunale per gli anni a venire. Sarà quindi necessaria un'attenta valutazione” puntualizza Borghini.

“Nel caso in cui ricevessimo dagli elettori il mandato di governare Santarcangelo, il primo passo sarebbe certamente quello di un confronto con gli uffici comunali competenti per capire nel dettaglio quali siano gli accordi già presi, quali le opere necessarie per la bonifica che verranno fatte prima della cessione e quali altri interventi saranno necessari prima di poter progettare e riqualificare. Chiariti questi importanti aspetti, saremo in grado di capire se sarà possibile portare avanti quanto iniziato e promesso dall’amministrazione uscente“ precisa il candidato sindaco.

“Abbiamo anche idee su quel che potrà essere quel complesso, ma prima di ogni altra cosa credo si debba interpellare, in un dialogo costante, la popolazione e l’amministrazione della confinante Poggio Torriana in modo che il progetto possa essere realmente dei cittadini e delle istituzioni, che possa essere una grande rigenerazione che nasce dalla sua comunità” conclude Barnaba Borghini, candidato sindaco di Alleanza Civica.