Brunori critico: "Capitale della cultura? Con cosa ci candidiamo: dj set, street food e circo dei sapori"

Il consigliere Stefano Brunori (gruppo Gloria Lisi pe Rimini) incalza l'amministrazione sul tema della candidatura a Capitale della Cultura. "Siamo ai soliti proclami della giunta Pd. Per ora spesi circa 80.000 euro per iniziare l'iter e preparare il dossier. Ma alla fine per cosa? Ci chiediamo cosa il sindaco voglia realmente proporre per Rimini: dj set? Street food e circo dei sapori? Musei con mostre senza reale richiamo (tranne in serate a tema gratis). Un po' pochino".

"Ricordiamo che la giunta ha bocciato le proposte per eventi culturali in strade e piazze, mostre di richiamo come quella su Tutankhamon (mostra itinerante che sta facendo il giro del mondo), mostre di autori di richiamo (vedi Banksy). Se veramente vogliono dare una pennellata culturale alla città dovrebbero prendere in considerazione anche eventi come musical, concerti lirici in piazze. Ricordiamo che il maestro Fellini immaginava piazze e strade con atleti circensi di livello (noi immaginiamo un cirque du soleil per le strade)".

"Eventi a tema medioevale e romano dovrebbero essere la regola per una città che conta molteplici monumenti di livello mondiale - conclude Brunori -, ma non risultano agli atti attuali nessun evento di tal genere. Come opposizione critica ma costruttiva e propositiva ci sentiamo di dire che abbiamo un sindaco con delega alla cultura, e allora ci viene da dire, se ci sei batti un colpo non fosse altro che per dare la propria impronta sul mandato".