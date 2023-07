Bufera sul sindaco di Pennabilli per l'ordine del giorno 'razzista'. Parte la mobilitazione del Pd

Il Pd andrà a manifestare a Pennabilli contro il sindaco Mauro Giannini, già al centro di varie polemiche, che ha recentemente annunciato multe fino a 15mila euro per chi accoglie profughi sul territorio comunale. Ma ad attirare nuove critiche anche un riferimento razzista all'interno della convocazione del Consiglio comunale. "E' il momento di far sentire il nostro dissenso presentandoci tutti insieme in Consiglio comunale", afferma il coordinamento Pd della Valmarecchia, organizzando una mobilitazione per la sera di martedì 25 luglio. Oltre alle dichiarazioni di Giannini, infatti, ha suscitato lo sdegno di molti un ordine del giorno presente nella convocazione del prossimo Consiglio comunale di Pennabilli. Al punto numero 7 della convocazione si legge infatti: "Disapprovazione all'accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel Comune di Pennabilli".

Sul tema ha preso posizione anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, pubblicando sui social un'immagine molto d'impatto che ritrae due migranti, madre e figlia, morte nel deserto. "Questa foto non mi dà tregua da ieri. Ho pensato a lungo se pubblicarla, perché è forte, molto forte. Un'immagine drammatica, devastante. Una mamma e una figlia morte, una fianco all'altra nel deserto. Nel tentativo disperato di fuggire da una vita sicuramente senza prospettive. Una delle due se ne sarà andata via per prima, e l'altra avrà atteso di raggiungerla rimanendo immobile al suo fianco - si legge nel post del sindaco Sadegholvaad - Questa è l'immagine del male. Del male che affligge il mondo. Dentro, nell'anima. E poi scopri che a pochi km di distanza da dove abiti, propongono in consiglio comunale un ordine del giorno in cui ancora si scrive la parola 'razza' riferita a persone. Di che 'razza' sono, egregi consiglieri, quella mamma e quella figlia?", prosegue il sindaco di Rimini, riferendosi proprio alla convocazione del Consiglio comunale di Pennabilli.

"Possiamo erigere tutti i muri che vogliamo, fare tutte le ordinanze antistranieri che vogliamo, ma se non si pensa anche a trovare una soluzione al dramma di un continente come l'Africa (magari anche solo cinicamente e per l'"interesse" a evitare che proseguano migrazioni che gli stessi migranti eviterebbero certamente volentieri), questo problema non farà altro che aumentare - conclude Sadegholvaad nel suo post - Come si sta rendendo conto il governo di centrodestra, sotto la cui egida gli sbarchi sono triplicati rispetto agli anni precedenti.