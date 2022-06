Bufera sugli stalli gialli destinati ai disabili. "Partiamo male, i parcheggi ripristinati non sono a norma"

"La nuova amministrazione ha appena ripristinato dei parcheggi disabili in zona Fontanelle. Peccato che i primi due a sinistra non siano a norma. Dove e come si dovrebbe scendere con la carrozzina o con altro ausililo visto che manca lo spazio laterale?". Questo il commento di Laura Rambelli, referente per l'accessibilità e disabilità di Forza Italia di Riccione. Gli ha eco il neo coordinatore commissario di Forza Italia Rimini Mario Erbetta: "Se il buongiorno si vede dal mattino diciamo che il Pd che ora governa Riccione segue realmente il cattivi esempio dei compagni riminesi. Prima l'annuncio in pompa magna di aver fatto i nuovi parcheggi per i disabili e oggi l'amara realtà di aver fatto parcheggi non a norma e non utilizzabili dai disabili. Noi di Forza Italia pensiamo che i lavori pubblici dato che sono fatti con i soldi dei contribuenti devono essere a regola d'arte senza rimedi successivi i cui costi ricadono sulla collettività. Ora chi paga la toppa che dovrà essere messa per rifare i parcheggi a norma? Vedo che il neo Sindaco di Riccione segue la tecnica riminese: fare le cose in fretta e male e fare dei comunicati stampa. Non e' un buon auspicio per i Riccionesi".